В Пензе открыта горячая линия по вопросам оказания помощи беженцам из Донбасса Общество

Пенза, 23 февраля 2022. PenzaNews. Горячая линия по вопросам оказания помощи жителям, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик, начала действовать в Пензенской области.

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Консультационную поддержку беженцам из ДНР и ЛНР готовы оказать операторы социальной справочной службы региона по номеру: 8-800-234-49-73.

Как сообщается на сайте Минтруда Пензенской области, желающие помочь людям, временно оставшимся без средств к существованию, могут перечислить деньги на специальный счет. Его реквизиты указаны на сайте ведомства.

Накануне в Пензу прибыли 737 жителей Донбасса, более половины их них — дети.

На прием беженцев из Донецкой и Луганской народных республик правительство Пензенской области выделило из резервного фонда 40 млн. рублей.