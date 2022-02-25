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После пожара на улице Рябова в Пензе проверят производственные площадки и стройки

18:38 | 25.02.2022 | Общество

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Пенза, 25 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в связи с пожаром в нежилом здании на улице Рябова в Пензе, в результате которого погибли четыре человека, поручил проверить производственные площадки и стройки на предмет соблюдения норм и требований к промышленным объектам.

После пожара на улице Рябова в Пензе проверят производственные площадки и стройки

Фото: Pnzreg.ru

По словам главы региона, сейчас выясняется, как граждане оказались в промзоне.

«Меня беспокоит то, что предприниматели могут создать производство и при этом расселить на промышленной площадке людей», — сказал он в ходе совещания в пятницу, 25 февраля.

«Поручаю главе администрации города Пензы совместно с органами внутренних дел, Госпожнадзором провести проверку, подготовить анализ причин ЧП и предложения по профилактике происшествий с гибелью людей», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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