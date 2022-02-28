EN
20:09:36 Понедельник, 28 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Николай Кузяков оказал гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

10:53 | 28.02.2022 | Общество

Печать

Пенза, 28 февраля 2022. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы от фракции «Единая Россия» Николай Кузяков оказал гуманитарную помощь жителям, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик.

Николай Кузяков оказал гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

Фото: Pgduma.ru

Он доставил беженцам, которые прибыли в Пензу на минувшей неделе, средства личной гигиены, продукты питания с длительным сроком хранения, воду, антисептики, медикаменты, а также одежду.

Николай Кузяков отметил, что людям сейчас нужна как моральная, так и материальная поддержка.

«Считаю, что каждый, кто может, должен протянуть этим людям руку помощи», — цитирует депутата пресс-служба гордумы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 февраля в Пензу прибыли 737 жителей Донбасса, большинство из них — дети. Все они размещены в гостиницах и санаториях.

По поручению губернатора Пензенской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олега Мельниченко в Пензе организовано три пункта сбора гуманитарной помощи для жителей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик.

Они действуют на базе реготделения «Единой России» (2-ой проезд Свердлова, 27), многофункционального молодежного центра (улица Кирова, 51) и исполкома ОНФ в Пензенской области (улица Советская, 4). Время работы — с 9.00 до 18.00.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе арестованы двое мужчин, отнявших у подростка рюкзак с кедами За три дня на пензенских дорогах задержаны 29 нетрезвых водителей
В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 698 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 703 случая заражения коронавирусом
Житель Никольска перечислил на «безопасный счет» почти 440 тыс. рублей Михаил Дралин помог чардымскому дому культуры и лопатинскому союзу ветеранов
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама