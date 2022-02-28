Николай Кузяков оказал гуманитарную помощь беженцам из Донбасса Общество

Пенза, 28 февраля 2022. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы от фракции «Единая Россия» Николай Кузяков оказал гуманитарную помощь жителям, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: Pgduma.ru

Он доставил беженцам, которые прибыли в Пензу на минувшей неделе, средства личной гигиены, продукты питания с длительным сроком хранения, воду, антисептики, медикаменты, а также одежду.

Николай Кузяков отметил, что людям сейчас нужна как моральная, так и материальная поддержка.

«Считаю, что каждый, кто может, должен протянуть этим людям руку помощи», — цитирует депутата пресс-служба гордумы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 февраля в Пензу прибыли 737 жителей Донбасса, большинство из них — дети. Все они размещены в гостиницах и санаториях.

По поручению губернатора Пензенской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олега Мельниченко в Пензе организовано три пункта сбора гуманитарной помощи для жителей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик.

Они действуют на базе реготделения «Единой России» (2-ой проезд Свердлова, 27), многофункционального молодежного центра (улица Кирова, 51) и исполкома ОНФ в Пензенской области (улица Советская, 4). Время работы — с 9.00 до 18.00.