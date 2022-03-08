Олег Мельниченко поздравил жительниц Пензенской области с Международным женским днем Общество

Пенза, 8 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жительниц региона с Международным женским днем.

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«Дорогие женщины! Примите самые сердечные поздравления с прекрасным праздником — Международным женским днем! Во все времена женщина была и остается олицетворением обаяния, сердечности и радушия, житейской мудрости и душевной щедрости. Через всю свою жизнь, наполненную теплом и светом вашей нежности и доброты, мужчины проносят искреннюю любовь и преклонение перед вами. Вы с успехом доказали, что способны реализовать себя в любых сферах деятельности. Целеустремленные, энергичные, обладающие обширными знаниями женщины оказывают заметное влияние на политическую и экономическую жизнь страны, духовный, нравственный и культурный потенциал общества», — отметил глава региона.

Особые слова благодарности он выразил женщинам-ветеранам.

«Вы вместе с мужчинами отстояли свободу и независимость Родины в годы военных испытаний, самоотверженным трудом в тылу приближали долгожданный миг Великой Победы, воспитали достойных детей — подлинных патриотов Отчизны», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он пожелал жительницам Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и исполнения самых заветных желаний.

«Пусть внимание и забота близких будут неизменными спутниками вашей жизни!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.