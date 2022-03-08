Владимир Мутовкин поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем Общество

Пенза, 8 марта 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил жительниц города с Международным женским днем.

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«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем — 8 Марта! Вы — символ жизни, красоты и доброты на земле. В круговерти будней вы успеваете делать карьеру, посвящать время семье, воспитывать детей и заниматься активной общественной работой. Наверное, сегодня трудно назвать отрасль, в которой бы не трудились представительницы прекрасного пола. Многие из вас принимают деятельное участие в жизни города, внося весомый вклад в социально-экономическое развитие столицы Сурского края, и я не устану восхищаться вашей энергичностью, энтузиазмом, способностью успевать все везде и всегда», — отметил Владимир Мутовкин.

Он поблагодарил жительниц Пензы за неравнодушие, трудолюбие, душевную теплоту, а также пожелал им крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов во всех делах.

«Пусть исполняются все ваши мечты! Пусть этот весенний день подарит вам добрые улыбки и хорошее настроение! Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.