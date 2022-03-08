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Александр Басенко поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем

14:19 | 08.03.2022 | Общество

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Пенза, 8 марта 2022. PenzaNews. Глава администрации Пензы Александр Басенко поздравил жительниц города с Международным женским днем.

Александр Басенко поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с 8 Марта! Неслучайно этот праздник совпадает с началом весны и пробуждением природы. Вы являетесь украшением нашей жизни, источником красоты и вдохновения», — отметил он.

«Сочетая в себе хрупкость и силу, умеете противостоять трудностям и достигать отличных результатов в любом деле. Вы терпеливо и с любовью храните семейный очаг, окружая заботой и нежностью своих близких. Искренне желаю вам радости, прекрасного настроения, молодости и очарования! Мира, здоровья, счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям!» — цитирует Александра Басенко пресс-служба мэрии.

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