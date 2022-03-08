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Пензенский губернатор сообщил о гибели уроженца Никольска, участвовавшего в спецоперации на Украине

15:28 | 08.03.2022 | Общество

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Пенза, 8 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о гибели уроженца Никольска Михаила Белякова, который участвовал в специальной военной операции на Украине.

Пензенский губернатор сообщил о гибели уроженца Никольска, участвовавшего в спецоперации на Украине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С тяжелым сердцем встретил известие о гибели нашего земляка при проведении спецоперации на Украине. Уроженец Никольска Михаил Юрьевич Беляков — военнослужащий-контрактник, ветеран боевых действий, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе в 2010 году. Он погиб, исполняя свой воинский долг, до конца оставшись верным присяге», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 8 марта.

Олег Мельниченко выразил глубокие соболезнования родным Михаила Белякова.

«Он останется в нашей памяти примером стойкости, мужества и беззаветной преданности Родине», — подчеркнул губернатор.

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