В Пензенской области на отдых и оздоровление детей предусмотрено 319 млн. рублей Общество

Пенза, 14 марта 2022. PenzaNews. 319 млн. рублей предусмотрено в бюджете Пензенской области на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году. Об этом сообщил министр образования региона Алексей Комаров в ходе заседания облправительства в понедельник, 14 марта.

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«На проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей на 2022 год в бюджете Пензенской области предусмотрено 319 млн. рублей. Из бюджетов муниципальных образований на подготовку лагерей к сезону 2022 года выделено 42,5 млн. рублей», — сказал он, выступая с докладом о подготовке к летней оздоровительной кампании, которая стартует 1 июня.

Алексей Комаров добавил, что стоимость путевок в детские лагеря в этом году увеличилась на 10,1%.

«Стоимость путевки в загородные лагеря составляет 19 тыс. 505 рублей за смену 21 день. Стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием составляет 169 рублей за одного ребенка в день», — уточнил министр.

По его словам, в текущем году всеми формами отдыха и оздоровления, в том числе малозатратными, планируется охватить свыше 127 тыс. детей, организованными формами отдыха — более 51 тыс. детей.

«Руководством области уделяется большое внимание организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и летней занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. В 2022 году бесплатно отдохнут 14,8 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — отметил Алексей Комаров.

Он напомнил также, что регион ежегодно осуществляет отправку детей во всероссийские детские центры.

«В 2022 году в соответствии с квотами выделено 100 путевок в «Артек», 59 путевок — в «Орленок», 32 путевки — в «Смену». Путевками поощряются дети за достигнутые успехи в учебе, спорте, творчестве, музыке, общественной деятельности», — пояснил Алексей Комаров.

Кроме того, министр сообщил, что в летнюю оздоровительную кампанию 2022 года в Пензенской области будут работать 364 лагеря: 327 — с дневным пребыванием, 22 — труда и отдыха, 14 — загородных оздоровительных и один палаточный.