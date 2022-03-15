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На детской железной дороге в Пензе продолжается строительство инфраструктуры

11:56 | 15.03.2022 | Общество

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Пенза, 15 марта 2022. PenzaNews. Строительство инфраструктуры активно продолжается на территории детской железной дороги в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского региона КбшЖД – филиала ОАО «РЖД», поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 15 марта.

На детской железной дороге в Пензе продолжается строительство инфраструктуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем напоминается, что первый этап реконструкции был завершен в декабре 2021 года.

«Выполнены все работы по прокладке подземных коммуникаций на всем полигоне магистрали, возведен каркас здания посадочного павильона станции «Пионерская», выполнено строительство ограждения территории, завершено строительство насосной станции, произведен монтаж очистных сооружений», — сказано в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что сейчас продолжается второй этап реконструкции, в рамках которого будет построено современное депо, уложен бесстыковой путь, произведен монтаж устройств связи и системы управления движением поездов, возведены железнодорожные станции, а также новый учебный корпус.

Планируется, что малая магистраль будет сдана в декабре 2023 года.

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