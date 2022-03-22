Украинская прокуратура заочно предъявила обвинения руководителям пяти пензенских учебных заведений Общество

Пенза, 22 марта 2022. PenzaNews. Офис генерального прокурора Украины заявил о предъявлении обвинений руководителям пяти учебных заведений Пензенской области, их подозревают в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

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«Предъявлены обвинения еще пяти ректорам высших учебных заведений РФ, которые призывали к нарушению территориальной целостности Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Речь идет о руководителях высших учебных заведений Пензенской области — Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, Пензенского государственного университета, Пензенского государственного технологического университета, Пензенского агропромышленного колледжа и Пензенского государственного аграрного университета», — цитирует ТАСС сообщение, опубликованное в Telegram-канале офиса генпрокурора во вторник, 22 марта.

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Совет ректоров вузов Пензенской области выступил с обращением к преподавателям, студентам и выпускникам

Ранее Российский союз ректоров выступил с поддержкой действий РФ на Украине. В обращении также отмечалось, что вузам важно не забывать об учебном процессе, «воспитывать в молодежи патриотизм, стремление помогать Родине».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.

Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны, борьбе с боевиками националистических вооруженных формирований.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 марта совет ректоров вузов Пензенской области в связи с ситуацией на Украине выступил с обращением к преподавателям, сотрудникам, студентам и выпускникам.

В нем, в частности, содержится просьба проявлять выдержку и не поддаваться на провокации, которые «распространяют недруги в интернете и ряде средств массовой информации».