В Пензенской области находятся 149 человек, получивших за месяц временное убежище в РФ Общество

Пенза, 23 марта 2022. PenzaNews. Свыше 1,2 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины получили за месяц временное убежище в России, из них 149 человек находятся на территории Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

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По данным ведомства, в период с 18 февраля по 16 марта 2022 года с заявлениями о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации обратились 1 тыс. 515 граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, временное убежище было предоставлено 1 тыс. 204.

При этом, как отметили в МВД, наибольшее количество получивших временное убежище находятся в Пензенской (149 человек) и Нижегородской (130 человек) областях, а также в Липецкой (91 человек), Рязанской (85 человек), Ростовской (78 человек) областях, Крыму (77 человек), Ульяновской (77 человек), Курской (59 человек), Тульской (52 человека) и Самарской (43 человека) областях.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России — в частности, в Ростовскую область — в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ, в том числе Пензенская область, приняли людей из Донбасса.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. С их лидерами были заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

24 февраля глава государства объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.

Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.