Прокуратура выявила нарушения законодательства в детском санатории «Нива» под Пензой Общество

Пенза, 25 марта 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района в ходе проверки детского санатория «Нива», которая была начата после пожара в здании клуба, выявила ряд нарушений законодательства.

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«Установлено, что запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в помещении столовой и спальном корпусе санатория не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Дверь в переходе между спальным и административным корпусом (клубом) не имеет необходимого предела огнестойкости. Не заделаны негорючими огнестойкими и дымогазонепроницаемыми материалами отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград (дверь в переходе между столовой и спальным корпусом)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем отмечается, что полы в помещении блока питания имеют выбоины, участки со сколотой плиткой, на потолке есть участки с осыпающейся штукатуркой; на диванах в спальном корпусе порвана и местами отсутствует обшивка.

«В нарушение трудового законодательства на работу в детский санаторий «Нива» принимались лица в отсутствие справок о судимости. Необходимые сведения представлялись работодателю уже после подписания трудовых договоров», — сказано в тексте.

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Из него следует также, что по результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении должностных лиц детского санатория «Нива» дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» и ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»; директору учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Кроме того, в пресс-релизе добавляется, что прокуратура выявила нарушения законодательства о ветеринарии и карантине растений в деятельности ООО «Титан-2001», осуществляющего организацию питания детей в «Ниве».

«На момент проверки на отдельные виды фруктов и овощей отсутствовали документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние, на цыплят отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы», — указано в сообщении.

В нем говорится, что в отношении генерального директора ООО «Титан-2001» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)» и ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства», а также внесено представление об устранении выявленных нарушений.