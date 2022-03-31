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В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 30 апреля

09:30 | 31.03.2022 | Общество

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Пенза, 31 марта 2022. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено по 30 апреля. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27.

В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 30 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Внести изменение в постановление губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» (с последующими изменениями), заменив в абзаце первом пункта 3 слова «по 31 марта 2022 года включительно» словами «по 30 апреля 2022 года включительно», — говорится в постановлении, которое подписал и.о. губернатора Пензенской области Николай Симонов в минувшую среду, 30 марта.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования», — сказано в документе, который обнародован на сайте регионального правительства.

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