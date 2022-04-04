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В Пензенской области с начала сезона весенней охоты выявлено пять нарушений законодательства

15:15 | 04.04.2022 | Общество

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Пенза, 4 апреля 2022. PenzaNews. Пять нарушений законодательства выявлено в Пензенской области с начала сезона весенней охоты, который стартовал 2 апреля.

В Пензенской области с начала сезона весенней охоты выявлено пять нарушений законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Минлесхоза региона, нарушения зафиксированы в ходе проведения мероприятий, организуемых в целях охраны животного мира.

«Изъято и сдано в органы полиции две единицы огнестрельного охотничьего оружия. В отношении граждан, совершивших правонарушения, составлены административные протоколы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

«За нарушение охотничьего законодательства гражданам грозит административный штраф в размере до 4 тыс. рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет», — сказано в тексте.

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