В Пензенской области с начала сезона весенней охоты выявлено пять нарушений законодательства Общество

Пенза, 4 апреля 2022. PenzaNews. Пять нарушений законодательства выявлено в Пензенской области с начала сезона весенней охоты, который стартовал 2 апреля.

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Как сообщает пресс-служба Минлесхоза региона, нарушения зафиксированы в ходе проведения мероприятий, организуемых в целях охраны животного мира.

«Изъято и сдано в органы полиции две единицы огнестрельного охотничьего оружия. В отношении граждан, совершивших правонарушения, составлены административные протоколы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

«За нарушение охотничьего законодательства гражданам грозит административный штраф в размере до 4 тыс. рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет», — сказано в тексте.