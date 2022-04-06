В Пензенской области прошла операция «Рецидив» Общество

Пенза, 6 апреля 2022. PenzaNews. Управление МВД России по Пензенской области в целях предупреждения совершения ранее судимыми лицами повторных преступлений провело оперативно-профилактическое мероприятие «Рецидив».

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Как сообщает пресс-служба ведомства, в операции приняли участие 900 сотрудников органов внутренних дел; также к проведению мероприятий были привлечены представители регионального УФСИН, органов исполнительной власти и общественных объединений правоохранительной направленности.

«Проверено 2 тыс. 863 ранее судимых лица, в том числе 866 человек состоящих под административным надзором, 939 граждан, подпадающих под его действие по формальным признакам, 1 тыс. 72 состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. В период проведения мероприятия к административной ответственности привлечено 126 ранее судимых лиц, в том числе 112 поднадзорных. Подготовлено и направлено в суды 20 материалов на установление административного надзора, 51 административное исковое заявление на дополнение ранее установленных судом административных ограничений и шесть на продление срока административного надзора», — говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что также задержано лицо, находящееся в федеральном розыске, за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений»; в отношение шести лиц возбуждены уголовные дела по признакам преступлений данной статьи.

«Кроме того, выявлено лицо, допустившее неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений, сопряженных с совершением административного правонарушения, посягающего на общественный порядок, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ», — сказано в сообщении.