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Жириновский был настоящим патриотом, всегда стоящим за Россию — Мельниченко

14:49 | 06.04.2022 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2022. PenzaNews. Лидер Либерально-демократической партии России, депутат Госдумы всех восьми созывов Владимир Жириновский был настоящим патриотом, всегда стоящим за Россию. Такое мнение высказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Жириновский был настоящим патриотом, всегда стоящим за Россию — Мельниченко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Умер Владимир Жириновский. Человек неординарной судьбы, один из ярчайших политиков новой России. ЛДПР (ранее ЛПСС) являлась одной из первых партий, появившихся в современной истории нашей страны. Владимир Вольфович был депутатом всех созывов Госдумы, оказывая значительное влияние на изменение политической ситуации. Жириновский был настоящим патриотом, всегда стоящим за Россию. Светлая память», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. О его смерти сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента.

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