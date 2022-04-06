Жириновский был настоящим патриотом, всегда стоящим за Россию — Мельниченко Общество

Пенза, 6 апреля 2022. PenzaNews. Лидер Либерально-демократической партии России, депутат Госдумы всех восьми созывов Владимир Жириновский был настоящим патриотом, всегда стоящим за Россию. Такое мнение высказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Умер Владимир Жириновский. Человек неординарной судьбы, один из ярчайших политиков новой России. ЛДПР (ранее ЛПСС) являлась одной из первых партий, появившихся в современной истории нашей страны. Владимир Вольфович был депутатом всех созывов Госдумы, оказывая значительное влияние на изменение политической ситуации. Жириновский был настоящим патриотом, всегда стоящим за Россию. Светлая память», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. О его смерти сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента.