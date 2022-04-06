Прокурором Октябрьского района Пензы назначен Александр Плющ
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Пенза, 6 апреля 2022. PenzaNews. Старший советник юстиции Александр Плющ приказом генерального прокурора России освобожден от должности пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и назначен прокурором Октябрьского района города Пензы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Фото: Epp.genproc.gov.ru
Александр Плющ родился в Ленинграде в 1983 году.
Имеет высшее юридическое образование. Кандидат юридических наук.
С августа 2000 года по декабрь 2009 года проходил военную службу в Вооруженных силах РФ.
В декабре 2009 года принят на службу в органы прокуратуры Пензенской области.
Состоял в должностях помощника прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, старшего помощника прокурора области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты, прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором России и прокурором Пензенской области.
Женат, воспитывает двоих детей.