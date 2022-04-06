В Пензенской области новая выплата будет назначена более чем на 42 тыс. детей из малообеспеченных семей Общество

Пенза, 6 апреля 2022. PenzaNews. Новая ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет будет назначена в Пензенской области более чем на 42 тыс. несовершеннолетних из малообеспеченных семей. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Получателями нового пособия станут более 42 тыс. детей из малообеспеченных семей. Его размер в 2022 году в зависимости от дохода семьи составит 5 тыс. 201, 7 тыс. 801,5 или 10 тыс. 402 рубля, что соответствует 50%, 75% или 100% от региональной величины прожиточного минимума на ребенка, установленной на дату обращения», — сказал он по итогам совещания, которое вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела с руководителями регионов в режиме видеоконференции в среду, 6 апреля.

«Очень важно, чтобы семьи с невысоким доходом получали поддержку от государства от периода ожидания ребенка до его совершеннолетия. Это не только положительно скажется на благосостоянии семей с детьми, но и позволит простимулировать рождаемость, улучшить в области демографическую ситуацию», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.