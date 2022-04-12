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Власти Пензы призвали жителей сообщать о местах концентрации бездомных собак

12:06 | 12.04.2022 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2022. PenzaNews. Сообщение, в котором содержится адресованная к жителям Пензы просьба информировать власти о местах концентрации бездомных собак, размещено на сайте мэрии.

Власти Пензы призвали жителей сообщать о местах концентрации бездомных собак. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с наступлением весенне-летнего периода городская администрация взяла на особый контроль ситуацию с животными без владельцев. Заявки от жителей на отлов бездомных собак принимает управление ЖКХ города Пензы», — сказано в тексте, в котором приводятся контактные данные ведомства.

В нем также уточняется, что работы по отлову, помещению в приют и дальнейшему содержанию животных выполняет МУП по очистке города.

«Следует отметить, что за I квартал текущего года в Пензе отловлено 76 особей», — добавляется в сообщении.

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