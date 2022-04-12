Житель Пензы оштрафован за комментарии в соцсети Общество

Пенза, 12 апреля 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1984 года рождения оштрафован на 15 тыс. рублей за совершение трех административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«Прокуратура Железнодорожного района Пензы в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности установила факты размещения жителем города Пензы 1984 года рождения в социальной сети «ВКонтакте» трех комментариев, в которых, по заключению специалиста, имеются высказывания, негативно оценивающие группу лиц по признакам расы, национальности, языка и происхождения и содержатся призывы к враждебным действиям в их отношении», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что мужчина ранее проживал в Мурманске и комментарии были размещены к публикациям других лиц на стене одного из местных сообществ весной 2020 года.

«В конце 2021 года мужчина удалил свой аккаунт в социальной сети, с которого совершал незаконные действия», — добавляется в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что после вступления постановлений по делам об административных правонарушениях в силу прокуратура будет в судебном порядке добиваться блокировки размещенной в соцсети информации экстремистского характера.