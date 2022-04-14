В Пензе стартовали работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Общество

Пенза, 14 апреля 2022. PenzaNews. Работы, предусмотренные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» («БКД»), стартовали в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«13 апреля начался ремонт проезжей части дороги по улице Замойского. [...] Установлены дорожные знаки на время проведения ремонтных работ, демонтируется бортовой камень», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что подрядчиком на данном объекте является ООО «Автодорога».

«В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году планируется проведение ремонта верхнего слоя покрытия автомобильных дорог и тротуаров на 94 улицах общей протяженностью 50,1 км. На сегодняшний день заключено восемь муниципальных контрактов на проведение данных работ», — отмечается в сообщении.