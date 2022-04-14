В Пензе не будут повышать стоимость проезда в дачных автобусах Общество

Пенза, 14 апреля 2022. PenzaNews. Стоимость проезда в автобусах, которые будут осуществлять перевозку пассажиров из Пензы по дачным маршрутам, решено сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Роман Поликарпов в ходе смотра подвижного состава, состоявшегося в четверг, 14 апреля.

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«Учитывая социальную значимость данного вида перевозок, администрацией Пензы принято решение сохранить стоимость проезда и провоза багажа на уровне прежних лет. Это решение далось нелегко для города, так как бюджет является дефицитным, но мы понимаем, что основная часть пассажиров дачных автобусов — это лица пожилого возраста с невысоким финансовым достатком», — сказал он.

Вице-мэр добавил, что на возмещение недополученных доходов перевозчикам из муниципального бюджета на 2022 год выделено 40 млн. 914 тыс. 100 рублей.

По информации пресс-службы мэрии, стоимость проезда при оплате путем безналичного расчета с помощью карты члена СНТ составит для первого пояса 30 рублей, при оплате наличными — 63 рубля, для второго — 35 и 95 рублей соответственно, для третьего — 40 и 115 рублей, для четвертого — 45 и 161 рубль.