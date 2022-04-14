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В Пензе студент оштрафован на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

17:58 | 14.04.2022 | Общество

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Пенза, 14 апреля 2022. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей студенту первого курса ПГУ за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных cил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

В Пензе студент оштрафован на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что студент нанес дискредитирующие надписи краской на фасады и стены домов на улице Антонова в Пензе 23 марта 2022 года.

В сообщении отмечается, что при назначении наказания были учтены данные о личности студента, отсутствие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, а также характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения.

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