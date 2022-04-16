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В Пензенской области за I квартал 2022 года выявлено 138 нарушений законодательства при реализации нацпроектов

12:10 | 16.04.2022 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2022. PenzaNews. 138 нарушений законодательства при реализации национальных проектов выявлено органами прокуратуры Пензенской области за I квартал 2022 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В Пензенской области за I квартал 2022 года выявлено 138 нарушений законодательства при реализации нацпроектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По итогам I квартала 2022 года прокуроры выявили 138 нарушений закона. Для их устранения опротестовано восемь незаконных правовых актов, внесено 102 представления, по которым 45 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По результатам рассмотрения возбужденных прокурорами дел об административных правонарушениях привлечены к ответственности 14 виновных лиц. О недопустимости нарушений закона предостережены четыре должностных лица. Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что нарушения законодательства допускались как подрядчиками, так и заказчиками по контрактам, заключенным в рамках исполнения нацпроектов.

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