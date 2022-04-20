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Пешеходный мост на улице Свердлова в Кузнецке будет закрыт с 21 апреля

13:55 | 20.04.2022 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2022. PenzaNews. Пешеходный мост через железную дорогу на улице Свердлова в Кузнецке Пензенской области будет закрыт с 21 апреля и до конца октября.

Пешеходный мост на улице Свердлова в Кузнецке будет закрыт с 21 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с капитальным ремонтом, который будет осуществляться по проекту «Региональная и местная дорожная сеть».

Работы, среди которых восстановление узлов балок пролетных строений, замена асфальтобетонного покрытия прохожей части моста, элементов деформационных швов, перильного ограждения и другие, предстоит выполнить специализированной подрядной организации «Лидер».

Сумма контракта составляет более 71,2 млн. рублей, из них свыше 35,6 млн. рублей — средства федерального бюджета, более 24,2 млн. рублей — областного и около 11,4 млн. рублей — городского.

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