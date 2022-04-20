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Матушкин освобожден от должности руководителя следственного управления СКР по Пензенской области

17:25 | 20.04.2022 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2022. PenzaNews. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области генерал-майора юстиции Дмитрия Матушкина в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Матушкин освобожден от должности руководителя следственного управления СКР по Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, рапорт об увольнении Дмитрий Матушкин подал 18 марта 2022 года.

В ходе торжественного мероприятия, приуроченного к выходу на пенсию Дмитрия Матушкина, коллектив следственного управления поблагодарил бывшего руководителя за эффективную работу.

В свою очередь Дмитрий Матушкин выразил признательность сотрудникам управления, ветеранам следствия, членам общественного и консультативного советов, работникам подшефных учреждений, учащимся кадетского класса и руководству школы №8 города Каменки за совместную работу и помощь в решении стоящих перед ведомством задач, а также пожелал им дальнейших профессиональных успехов, здоровья и благополучия.

Исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Пензенской области назначен Владимир Архангельский.

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