Матушкин освобожден от должности руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Общество

Пенза, 20 апреля 2022. PenzaNews. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области генерал-майора юстиции Дмитрия Матушкина в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, рапорт об увольнении Дмитрий Матушкин подал 18 марта 2022 года.

В ходе торжественного мероприятия, приуроченного к выходу на пенсию Дмитрия Матушкина, коллектив следственного управления поблагодарил бывшего руководителя за эффективную работу.

В свою очередь Дмитрий Матушкин выразил признательность сотрудникам управления, ветеранам следствия, членам общественного и консультативного советов, работникам подшефных учреждений, учащимся кадетского класса и руководству школы №8 города Каменки за совместную работу и помощь в решении стоящих перед ведомством задач, а также пожелал им дальнейших профессиональных успехов, здоровья и благополучия.

Исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Пензенской области назначен Владимир Архангельский.