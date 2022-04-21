Мельниченко назвал пензенский ЦУР одним из главных инструментов прямого диалога с жителями Общество

Пенза, 21 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочего совещания с главой центра управления регионом Артемом Кондрашовым назвал ЦУР одним из главных инструментов прямого диалога с жителями.

Фото: Pnzreg.ru

Руководитель субъекта федерации подчеркнул, что специалистами центра проведена большая работа для обеспечения постоянного взаимодействия с гражданами.

«За это время приняты регламентирующие деятельность ЦУР нормативные правовые документы, утверждена дорожная карта и внедрены системы, позволяющие повышать эффективность взаимодействия с органами власти в части обратной связи», — сказал он.

В свою очередь Артем Кондрашов отметил высокий уровень работы сотрудников в системе «Инцидент Менеджмент», куда за I квартал 2022 года поступило 9 тыс. 150 сообщений, более 5 тыс. обращений было направлено через платформу «Госуслуги. Решаем вместе».

«Поддерживаю вашу активную позицию в части отстаивания интересов населения. Считаю, что в систему реагирования на обращения должны быть включены и муниципальные, и региональные, и федеральные органы власти», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.