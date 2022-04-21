Владимир Мутовкин поздравил муниципальных служащих с Днем местного самоуправления Общество

Пенза, 21 апреля 2022. PenzaNews. Глава города Пензы Владимир Мутовкин поздравил муниципальных служащих с Днем местного самоуправления.

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«Местное самоуправление — это важнейший общественный институт, самая близкая к людям власть, составляющая основу любого демократического общества, и от того, насколько эффективно будет организована деятельность его органов, напрямую зависит реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации», — отметил он.

«Я благодарю всех муниципальных служащих за труд, ответственный подход к выполнению служебных обязанностей, мудрость, терпение и вклад в создание прочного фундамента в систему местного самоуправления. Верю, что совместными усилиями мы сможем сделать наш город лучше и краше, а жизнь пензенцев — удобнее и комфортнее», — сказал глава города.

Особые слова благодарности он адресовал ветеранам, которые стояли у истоков формирования самоуправления муниципального образования и внесли достойный вклад в его развитие.

«Сердечно желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, неисчерпаемой энергии, настойчивости и упорства в решении поставленных задач, успехов на трудовом поприще на благо развития малой родины! Пусть рядом с вами всегда будут единомышленники, надежные и верные помощники!» — пожелал Владимир Мутовкин.