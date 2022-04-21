В Заречном стартовали работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Общество

Пенза, 21 апреля 2022. PenzaNews. Работы, предусмотренные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» («БКД»), стартовали в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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В нем отмечается, что уже срезан старый асфальт и демонтирован бордюрный камень на участке улицы Заречной — от пересечения с улицей Ленина до развилки с улицей Озерской.

«Помимо обозначенного участка, [...] будет выполнен ремонт асфальтового покрытия на проезде Станционном, улице Станционной, улице Индустриальной. По контракту работы должны быть выполнены до 10 июня. Таким образом, будет отремонтировано и приведено в нормативное состояние 3,6 км дорог Заречного», — сказано в тексте.

Кроме того, из него следует, что до 25 августа планируется установить новые светофоры на трех перекрестках: улиц Ленина и Зеленой; улиц Ленина, Строителей и Заречной; проспекта 30-летия Победы и улицы Светлой.

«Всего на проведение ремонтных работ в Заречном в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году выделено 40 млн. рублей», — указано в сообщении.