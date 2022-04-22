В Пензе обсудили реализацию стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года Общество

Пенза, 22 апреля 2022. PenzaNews. Семинар-совещание, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы реализации стратегии государственной национальной политики России до 2025 года, состоялся в Пензе под председательством заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Буренкова.

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии приняли участие чиновники из регионов ПФО, отвечающие за этноконфессиональную сферу, заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Анатолий Вылегжанин, замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, член Общественной палаты РФ Владимир Зорин, председатель совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова и другие.

Открывая дискуссию, Игорь Буренков напомнил, что семинар-совещание проводится ежегодно по поручению президента РФ Владимира Путина в одном из регионов округа, в этом году местом проведения выбрана Пензенская область.

«Регион имеет существенный опыт развития культуры народов России, а также успешного преодоления межнациональных противоречий. Созданы благоприятные условия для проживания представителей самых разных народов», — сказал заместитель полпреда.

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Он поблагодарил губернатора Олега Мельниченко за работу по приему жителей Донецкой и Луганской народных республик, отметив, что в регион прибыли более 2 тыс. человек.

«По этому показателю Пензенская область занимает первое место в ПФО», — констатировал Игорь Буренков.

В свою очередь Олег Мельниченко подчеркнул, что единство и консолидация всего многонационального народа России были и остаются опорой для преодоления трудностей и успешного развития.

«Попытки расшатать ситуацию, которые фиксируются на фоне информационной кампании коллективного Запада против России, ожидаемо не достигают своих целей. И это в том числе заслуга грамотно выстроенной работы всех уровней власти», — сказал он.

По словам главы региона, наблюдается позитивная динамика оценки гражданами уровня межнациональных отношений.

«Сегодня их состояние положительно оценивает абсолютное большинство населения региона. В ходе аналитической работы мы убедились, что ключевым условием стабильности в этноконфессиональной сфере выступает обеспечение равномерного социально-экономического развития территорий», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что в сфере этноконфессиональных отношений большое внимание на уровне региона уделяется выстраиванию диалога между органами власти, общественностью и экспертным сообществом.

«Уверен, что итогом совещания станут ключевые решения по реализации государственной национальной политики как на уровне субъектов Приволжского федерального округа, так и всероссийского масштаба», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.