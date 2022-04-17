В Пензу прибыли более 500 жителей Донбасса Общество

Пенза, 17 апреля 2022. PenzaNews. Более 500 человек, эвакуированных из Донбасса, прибыли поездом в Пензу в воскресенье, 17 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, их поселят в уже действующих в регионе пунктах временного размещения и обеспечат питанием.

Нуждающимся окажут медицинскую помощь, содействие в трудоустройстве.

Отдельное внимание будет уделено детям, которые получат возможность посещать детсады, школы и кружки дополнительного образования.

«В пунктах временного размещения есть все необходимое, чтобы людям было комфортно: бытовая техника и Wi-Fi, детские игрушки и книги. Работают специалисты социальных служб, психологи. Действуют консультационные кабинеты эмиграционной службы и Пенсионного фонда России. Также проводятся различные культурно-массовые мероприятия», — прокомментировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который встречал прибывших жителей Донбасса на перроне.

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Он добавил, что всего с начала специальной военной операции в Пензенскую область были эвакуированы более 2 тыс. человек.

«Наша задача — сделать все, чтобы поддержать жителей братских республик в это непростое время, оказать им всестороннюю поддержку», — подчеркнул глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 февраля в Пензу прибыли 737 жителей Донбасса, большинство из них — дети.

2 марта в регион приехали свыше 50 детей-спортсменов, эвакуированных из Донецкой народной республики. Они входят в две команды олимпийского резерва ДНР — по плаванию и спортивной гимнастике.

25 марта в Пензу прибыл поезд с 440 беженцами из Донбасса, среди которых более 100 детей.

27 марта в регион прибыли еще около 460 человек.