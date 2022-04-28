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В Пензе разрабатывают проект реконструкции дороги в районе Бакунинского моста

17:14 | 28.04.2022 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2022. PenzaNews. Специалисты ООО «Центр-Дорсервис» разрабатывают проект реконструкции дороги в районе Бакунинского моста в Пензе. Это следует из сообщения, размещенном на сайте мэрии.

В Пензе разрабатывают проект реконструкции дороги в районе Бакунинского моста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что речь идет о дороге в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка.

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«Планируется до четырех полос движения и обустройство проезда под существующим железнодорожным путепроводом. По проекту проезд будет увеличен как по высоте, так и по ширине. Прилегающие дороги будут приведены в нормативное состояние», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что расширение проезда под железнодорожными путями и организация движения на перекрестке увеличат пропускную способность указанных участков дорог и сократят время проезда.

«Разработку проекта ведет ООО «Центр-Дорсервис». Завершить работу по контракту планируется до конца декабря 2022 года», — указано в тексте.

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