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Выявлены многочисленные нарушения на предприятии в Пензе, где при разливе битума погибли два человека

18:23 | 28.04.2022 | Общество

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Пенза, 28 апреля 2022. PenzaNews. Комплексная проверка, проведенная прокуратурой Железнодорожного района Пензы, выявила многочисленные нарушения законодательства на ОАО «Энергоснабжающее предприятие», где 9 марта в результате разгерметизации резервуара с битумом два человека погибли и еще восемь пострадали.

Выявлены многочисленные нарушения на предприятии в Пензе, где при разливе битума погибли два человека

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«К участию в проверке привлекались специалисты Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Пензенской области и государственной инспекции труда, Росприроднадзора. Выявлены нарушения трудового, противопожарного законодательства и законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, за нарушение требований промышленной безопасности и условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промбезопасности опасных производственных объектов прокуратура района возбудила в отношении главного инженера предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в органы Ростехнадзора.

«Выявлены также нарушения законодательства о пожарной безопасности. На предприятии отсутствовали специальные указатели и светоуказатели, нарушались требования в отношении оборудования дверей и ворот, на лестничной клетке было оборудовано кладовое помещение. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности начальник котельной и ОАО «ЭСП» по возбужденным прокуратурой района делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, оштрафованы на 6 тыс. рублей и 150 тыс. рублей соответственно», — сказала собеседница агентства.

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«Кроме того, работодатель не исполнял установленные законодательством обязанности по индексации зарплаты, прохождению работниками периодического осмотра в центре профпатологии по истечении пятилетнего срока работы во вредных условиях труда, допускал к исполнению трудовых обязанностей сотрудников без прохождения обязательного медосмотра, допустил эксплуатацию негерметичного резервуара РВС-2000, не обеспечил наличие на рабочем месте технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя на некоторые станки, не принял меры к ограждению зоны обработки, не организовал обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, не обеспечил работников отдельными средствами индивидуальной защиты и так далее», — добавила она.

Светлана Артамонова отметила, что за нарушения трудового законодательства по возбужденным в отношении гендиректора и юрлица делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27, ч. 1, 3 и 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ, постановлениями госинспекции труда в Пензенской области они оштрафованы на 65 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно; часть постановлений в законную силу не вступила.

«С целью устранения выявленных нарушений исполняющему обязанности генерального директора ОАО «ЭСП» прокурор района внес представление. Их устранение находится на контроле прокуратуры», — подчеркнула собеседница агентства.

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