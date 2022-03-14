Второй резервуар с битумом на предприятии в Пензе, где погибли два человека, поврежден Происшествия

Пенза, 14 марта 2022. PenzaNews. Второй резервуар с битумом на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» в Пензе, где в результате ЧП 9 марта два человека погибли и еще восемь пострадали, поврежден. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Появились новые данные по аварии в Пензе. Во второй половине 2021 года с целью использования двух пустующих топливных резервуаров РВС №1 (разрушившийся) и РВС №2 для хранения битума ОАО «ЭСП» осуществлены техническое переоснащение сети газопотребления и установка специального нагревателя, а также получено заключение экспертной организации. В середине февраля на территорию ОАО «ЭСП» пришла первая партия битума и началось заполнение. Уведомлений в надзорные органы о возобновлении эксплуатации опасного производственного объекта не направлялось. В настоящее время в РВС №2 находится около 700 кубометров битума, сам резервуар поврежден», — написал Андрей Виль в своем Telegram-канале в понедельник, 14 марта.

По его словам, совместно с экспертами сейчас решается вопрос о том, как безопасно опорожнить резервуар.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром 9 марта на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» в Пензе произошла разгерметизация резервуара с последующим разливом хранящегося в нем битума.

В результате происшествия два человека погибли, восемь были доставлены в лечебное учреждение.

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Оно соединено в одно производство с делом, возбужденным по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Директор ОАО «Энергоснабжающее предприятие» помещен под домашний арест.



Ростехнадзор проводит проверку предприятия. Известно, что резервуар был аварийным, его вывели из эксплуатации еще в 2009 году.