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Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

14:35 | 29.04.2022 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям региона награды в ходе торжественной церемонии, которая состоялась в Пензе в пятницу, 29 апреля.

Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

В числе награжденных — общественные деятели, представители сферы здравоохранения, строительной отрасли, культуры, АПК, жилищно-коммунального хозяйства и образования.

Обращаясь к участникам мероприятия, Олег Мельниченко отметил их профессиональные заслуги и значительный вклад в развитие Пензенской области.

Благодарственным письмом президента России награждены региональный координатор корпуса «За чистые выборы» в Пензенской области Андрей Глухов, член Общественной палаты региона Олег Сактирин и начальник государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Пензенской области» Татьяна Чернецова.

Медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» удостоены заслуженный работник лесного хозяйства Пензенской области Николай Аргаткин; кандидат технических наук, профессор, проректор по учебной работе Пензенского государственного университета Виктор Механов; доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники политехнического института ПГУ Людмила Фионова.

Кроме того, среди врученных наград — почетная грамота министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, благодарность руководителя Федеральной службы государственной статистики и другие, сообщает пресс-служба облправительства.

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