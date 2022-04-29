Коллектив АО «ПО «Электроприбор» награжден почетным знаком РФ «За успехи в труде» Общество

Пенза, 29 апреля 2022. PenzaNews. Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», в соответствии с которым коллектив акционерного общества «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» удостоен почетного знака «За успехи в труде».

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«За достигнутые высокие показатели в производственной деятельности наградить почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде» коллектив акционерного общества «Апатит», Вологодская область; коллектив акционерного общества «Калининградский янтарный комбинат»; коллектив акционерного общества «Пензенское производственное объединение «Электроприбор»; коллектив акционерного общества «Чепецкий механический завод», Удмуртская Республика; коллектив открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Тем же указом за особые трудовые заслуги перед государством и народом звание Героя Труда Российской Федерации присвоено первому заместителю научного руководителя ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л.Духова» Юрию Бармакову, художественному руководителю ФГБУК «Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» Юрию Башмету, обозревателю отдела науки и образования ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Ирине Краснопольской, дояру сельскохозяйственного животноводческого производственного кооператива «Крестях» (Якутия) Владимиру Михайлову и заместителю генерального директора – директору филиала АО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина» (Хабаровский край) Александру Пекаршу.