Александр Басенко дал ряд поручений по благоустройству городских территорий Общество

Пенза, 4 мая 2022. PenzaNews. Глава администрации Пензы Александр Басенко в ходе объезда города дал ряд поручений по благоустройству областного центра.

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В преддверии Дня Победы мэр осмотрел территории около монумента воинской и трудовой славы пензенцев, где установлены шрифтовые инсталляции «Победа» и «1941-1945», флаговые композиции и малые архитектурные конструкции.

Сотрудникам МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» поручено при отсутствии заморозков разбить цветники.

Объезжая Октябрьский район, Александр Басенко обратил внимание на необходимость своевременного восстановления благоустройства, нарушенного при проведении ремонтных работ ресурсоснабжающими организациями на проспекте Строителей и улице Одесской.

Кроме того, он поручил ответственным чиновникам проверить законность использования земельных участков на улице Одесской под организацию автостоянки, на проспекте Строителей — территории, прилегающей к ТЦ «Лето», сообщает пресс-служба мэрии.