Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Международным днем семей Общество

Пенза, 15 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Международным днем семей.

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«Этот прекрасный праздник символизирует вечные ценности — любовь, верность, взаимопонимание. Крепкая дружная семья — начало начал, источник духовных сил, надежная основа будущего. Здесь бережно хранится и приумножается бесценное нравственное и культурное наследие, формируются добрые традиции, воспитываются достойные дети», — отметил руководитель субъекта федерации.

«Эстафету созидания мы передаем подрастающему поколению. Наш долг — вырастить молодежь широко образованной, готовой верой и правдой служить Отечеству», — подчеркнул он.

Особые слова признательности губернатор адресовал многодетным семьям.

«Благодарю семьи, в чьих домах приемные малыши стали родными, окружены искренним вниманием и заботой», — сказал Олег Мельниченко.

Он пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, мира и согласия.