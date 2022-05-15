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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Международным днем семей

10:11 | 15.05.2022 | Общество

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Пенза, 15 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Международным днем семей.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Международным днем семей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот прекрасный праздник символизирует вечные ценности — любовь, верность, взаимопонимание. Крепкая дружная семья — начало начал, источник духовных сил, надежная основа будущего. Здесь бережно хранится и приумножается бесценное нравственное и культурное наследие, формируются добрые традиции, воспитываются достойные дети», — отметил руководитель субъекта федерации.

«Эстафету созидания мы передаем подрастающему поколению. Наш долг — вырастить молодежь широко образованной, готовой верой и правдой служить Отечеству», — подчеркнул он.

Особые слова признательности губернатор адресовал многодетным семьям.

«Благодарю семьи, в чьих домах приемные малыши стали родными, окружены искренним вниманием и заботой», — сказал Олег Мельниченко.

Он пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, мира и согласия.

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