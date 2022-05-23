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Колонна строительной техники из Пензы для восстановления мостов и дорог прибыла в ДНР

07:45 | 23.05.2022 | Общество

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Пенза, 23 мая 2022. PenzaNews. Колонна строительной техники из Пензы для восстановления транспортной инфраструктуры прибыла в Донецкую народную республику в минувшее воскресенье, 22 мая.

Колонна строительной техники из Пензы для восстановления мостов и дорог прибыла в ДНР

Фото: Pnzreg.ru

«В республику зашла первая колонна строительной техники. Эта колонна будет восстанавливать транспортную инфраструктуру республики — искусственные сооружения и автомобильные дороги. [...] Прибыло 16 единиц техники и 32 человека личного состава. Этого достаточно для подготовительных работ», — сообщил журналистам руководитель колонны Максим Якушев.

По его словам, на втором этапе в ДНР будут доставлены мобильные асфальтобетонные заводы и дробильные комплексы, после этого прибудет техника, необходимая для непосредственного проведения строительных работ.

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«Количество специалистов есть, штатное расписание для выполнения задач по восстановлению укомплектовано. Специалисты и вторым, и третьим этапом будут заходить с оборудованием и специализированной техникой. Планируем это сделать до конца месяца», — добавил Максим Якушев.

Дорожные работы с участием специалистов из Пензенской области распланированы до конца текущего года, передает ТАСС.

Как уточнил исполняющий обязанности первого заместителя министра транспорта ДНР Андрей Литвиненко, в составе колонны — краны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики; техника будет задействована в восстановлении мостов и автодорог.

«Первоочередные пять мостов — это мосты Тельмановского, Новоазовского, Волновахского, Володарского районов», — сказал он.

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