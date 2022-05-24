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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем славянской письменности и культуры

09:31 | 24.05.2022 | Общество

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Пенза, 24 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем славянской письменности и культуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Высоко ценя просветительскую деятельность братьев Кирилла и Мефодия, оставивших нам в наследство величайшее богатство — славянскую азбуку, мы сегодня бережно храним культурно-исторические и духовно-нравственные традиции, воспитываем у молодежи чувства патриотизма и национальной гордости», — отметил глава региона.

«Убежден, что подрастающее поколение будет достойно славы великих предков, совершит немало добрых дел на благо России», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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