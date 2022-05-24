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Сергей Волков поручил проверить благоустройство пришкольных территорий

11:52 | 24.05.2022 | Общество

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Пенза, 24 мая 2022. PenzaNews. Исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков поручил ответственным лицам проверить благоустройство пришкольных территорий в преддверии праздника «Последний звонок», который пройдет в предстоящую среду, 25 мая.

Сергей Волков поручил проверить благоустройство пришкольных территорий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он также обратился к руководителям управлений и ведомств по поводу участия в торжественных линейках.

«В отличие от последних двух лет эпидситуация позволяет нам посетить школы, уделить внимание и сказать добрые слова выпускникам, родителям и педагогам», — отметил Сергей Волков в ходе совещания в мэрии во вторник, 24 мая.

Кроме того, он напомнил главам районных администраций и представителям управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства об организации контроля за деятельностью объектов торговли в связи с ограничениями по реализации алкоголя, которые будут действовать 25 мая, сообщается на сайте мэрии.

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