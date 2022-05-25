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Пензенский губернатор поздравил выпускников с «Последним звонком»

09:09 | 25.05.2022 | Общество

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Пенза, 25 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил выпускников с праздником «Последний звонок».

Пензенский губернатор поздравил выпускников с «Последним звонком». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие выпускники! Сегодня прозвенит последний в этом учебном году школьный звонок. Это волнующий праздник для всех, радостный и грустный. В этом году 16 тыс. пензенских выпускников 9 и 11 классов покидают родные школьные пределы. Отправляются в большую взрослую жизнь. Впереди пора серьезных испытаний — экзаменов, поступления в средние и высшие учебные заведения», — отметил глава региона.

«Вам запомнится выпускной вечер, но «Последний звонок» оставит, наверное, самые теплые, трогательные и радостные воспоминания. Это время, когда мы говорим школе: «Прощай», когда расстаемся с любимыми учителями и наставниками. Уверен, что каждый из вас, дорогие наши выпускники, еще не раз вспомнит этот день, родную школу, друзей и педагогов, которые в течение многих лет были рядом», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он добавил, что выпускникам предоставлены широкие возможности для дальнейшей учебы и труда.

«Теперь все зависит только от вас — от ваших творческих способностей, активной гражданской позиции, целеустремленности и энергии. Я желаю, чтобы сбылись ваши самые заветные мечты, воплотились в реальность смелые идеи и планы», — сказал губернатор.

Олег Мельниченко пожелал выпускникам счастья, здоровья, удачи и успехов во всех созидательных начинаниях.

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