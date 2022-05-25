Игорь Игнатьев возглавил кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СКР Общество

Пенза, 25 мая 2022. PenzaNews. Игорь Игнатьев назначен руководителем кузнецкого межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, соответствующий приказ Следственного комитета России подписан 23 мая.

Игорь Игнатьев окончил Саратовскую государственную академию права.

В 2008 году принят на должность следователя кузнецкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области, в 2012-м стал заместителем руководителя отдела.

В 2013 году назначен заместителем руководителя сердобского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

С 2014 года занимал должность замруководителя кузнецкого межрайонного следственного отдела.

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.