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Глава Пензы поздравил выпускников с «Последним звонком»

09:50 | 25.05.2022 | Общество

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Пенза, 25 мая 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил выпускников школ с праздником «Последний звонок».

Глава Пензы поздравил выпускников с «Последним звонком». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие выпускники! Поздравляю вас с одним из самых трогательных школьных праздников — «Последним звонком»! Одиннадцать лет пролетели как миг. Казалось бы, только вчера вы, держа за руку своих мам и пап, с букетами шагали в первый класс, и вот уже школьный звонок звенит для вас в последний раз. Впереди — серьезные экзамены, поступление в вузы и взрослая жизнь, в которой вы уже самостоятельно будете принимать важные решения и единолично нести ответственность за свои поступки», — отметил глава города.

«Хотелось бы верить, что вы никогда не забудете своих школьных друзей и с чувством глубокой признательности будете вспоминать учителей, которые, не жалея сил и времени, передавали вам знания и опыт, учили основам наук, правилам добра и справедливости. Убежден, что вы выберете правильную дорогу в жизни и добьетесь всех поставленных целей», — подчеркнул Владимир Мутовкин.

Он пожелал выпускникам успешного прохождения испытаний ЕГЭ, удачи в реализации всех планов и замыслов, а также счастья, здоровья, добра и всегда хорошего настроения.

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