Мемориал защитникам Отечества будет открыт в Пензе 22 июня Общество

Пенза, 29 мая 2022. PenzaNews. Мемориал защитникам Отечества, инициативу установки которого в феврале поддержал губернатор Олег Мельниченко на встрече с представителями общественной организации «Ветераны военной контрразведки», будет открыт в сквере «Пионерский» в Пензе в День памяти и скорби.

Фото: Pnzreg.ru

Церемония закладки камня на месте будущего мемориала — православной часовни в виде белой ротонды — состоялась в минувшую субботу, 28 мая.

Памятник будет возведен в рамках благотворительной программы «Молчаливое эхо войны», направленной на увековечивание памяти о советских солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Она реализуется при содействии ФСБ и Минобороны России.

Часовни памяти сооружают в местах наиболее ожесточенных сражений и проявления массового героизма. С 2009 года они были открыты в Псковской, Смоленской, Ленинградской, Мурманской, Курской, Калининградской областях, в Карелии и Дагестане, а также в городах-героях Волгограде, Севастополе, городах воинской славы Волоколамске, Хабаровске и Орле.

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил губернатор Олег Мельниченко, Пенза станет первым городом трудовой доблести, где будет возведен подобный мемориал.

«Это будет первая часовня по программе «Молчаливое эхо войны», установленная в городе трудовой доблести. Наши земляки ковали Победу в тылу, сражались на Курской дуге и в огненном смерче Сталинграда, освобождали Ленинград, дошли до Берлина. Пензенцы разделили общую судьбу и одну на всех Победу с миллионами советских граждан. Открытие этого мемориала — наш святой долг по сохранению их памяти», — написал глава региона в своем Telegram-канале.