Губернатор поддержал инициативу об установке в Пензе мемориала защитникам Отечества Общество

Пенза, 26 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей встречи с представителями общественной организации «Ветераны военной контрразведки» поддержал инициативу об установке в Пензе мемориала защитникам Отечества.

Фото: Pnzreg.ru

По сообщению пресс-службы облправительства, главе региона был представлен проект всероссийской благотворительной программы «Молчаливое эхо войны», который реализуется при содействии Федеральной службы безопасности и Минобороны России.

Активистами общественной организации поддерживаются в должном состоянии воинские захоронения, устанавливаются стелы, памятные знаки и обелиски.

С 2009 года в местах наиболее ожесточенных сражений Великой Отечественной войны, проявления массового героизма сооружаются мемориалы в память о защитниках Отечества.

Они уже возведены в Псковской, Смоленской, Ленинградской, Мурманской, Курской, Калининградской областях, в Карелии и Дагестане, а также в городах-героях Волгограде, Севастополе, городах воинской славы Волоколамске, Хабаровске и Орле.

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Мемориал защитникам Отечества ветераны предложили установить и в Пензе, которой в соответствии с указом президента России от 20 мая 2021 года присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

«Идея очень интересная, будем поддерживать ее реализацию», — сказал Олег Мельниченко.

По итогам совместной работы представителей общественной организации и министра градостроительства и архитектуры – главного архитектора региона Александра Итальянцева для строительства объекта был выбран сквер на улице Пионерской.

«Проспект Победы — это главное место в городе, где отмечается один из самых важных праздников нашей страны — День Победы, а также памятные даты, связанные с историей Великой Отечественной войны. В доковидные годы здесь собиралось до 300 тыс. пензенцев. Надеюсь, что и в ближайшем будущем, когда будут сняты коронавирусные ограничения, мы также сможем проводить здесь массовые мероприятия. А предлагаемый вами объект станет частью общего мемориального комплекса Пензы», — отметил губернатор.

Ожидается, что мемориал будет установлен уже в этом году.