Пензенская область передала подшефному Пологовскому району мусоровоз и трактор Общество

Пенза, 14 октября 2022. PenzaNews. Две единицы коммунальной техники — мусоровоз и трактор — доставлено из Пензенской области в подшефный Пологовский район Запорожской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале правительства региона.

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В нем отмечается, что техническую базу Пологовского района укрепляют, ориентируясь на потребности людей.

«Так, жители города Пологи просили помочь им организовать вывоз ТКО, поэтому было принято решение привезти мусоровоз «КамАЗ». Также среди доставленной техники — трактор с навесным оборудованием для уборки улиц», — сказано в тексте.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце сентября Пензенская область в рамках шефской помощи передала Пологовскому району четыре трактора «Беларус».

По словам представителя пензенской делегации, коммунальная техника будет использоваться в крупных населенных пунктах района — Розовке, Куйбышево, Молочанске и Токмаке — для уборки улиц зимой.

Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом в июле. Регион помогает восстанавливать разрушенную инфраструктуру и налаживать мирную жизнь.