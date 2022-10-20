00:06:43 Пятница, 21 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко напутствовал отправляющихся к месту дислокации мобилизованных пензенцев

16:56 | 20.10.2022 | Общество

Печать

Пенза, 20 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в проводах очередной группы призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Олег Мельниченко напутствовал отправляющихся к месту дислокации мобилизованных пензенцев

Фото: Pnzreg.ru

Торжественное мероприятие состоялось на плацу филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в четверг, 20 октября.

«В течение трех дней подразделение вашего полка уходит к месту выполнения боевой задачи. При этом очень важны, во-первых, ваша самодисциплина, во-вторых, товарищество и чувство локтя», — обратился к мобилизованным глава региона.

«Я хочу вам пожелать выполнения боевого задания и обязательного возвращения домой живыми и здоровыми. Вас ждут семьи и друзья, родные и близкие, все мы, ваши земляки, вас ждем. Успехов вам, ребята!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всем пензенцам, призванным в рамках частичной мобилизации, выдаются вещмешки с дополнительной экипировкой, включая спальные мешки, термобелье, коврики-пенки, перчатки, защитные очки, аптечку и другие вещи.

Дополнительное обеспечение мобилизованных осуществляется по распоряжению губернатора Олега Мельниченко.

Новости партнеров
Читайте также
Жителя Земетчинского района будут судить за двойное убийство и покушение на убийство В Пензенской области за сутки подтверждено 130 случаев заражения коронавирусом
В Кузнецком районе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля В Городищенском районе опрокинулась иномарка, пострадала женщина
Исполнение обязанностей вице-мэра Пензы по городскому хозяйству возложено на Щигорева Кривов стал и.о. главы администрации Ленинского района Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама