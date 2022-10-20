Олег Мельниченко напутствовал отправляющихся к месту дислокации мобилизованных пензенцев Общество

Пенза, 20 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в проводах очередной группы призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Фото: Pnzreg.ru

Торжественное мероприятие состоялось на плацу филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в четверг, 20 октября.

«В течение трех дней подразделение вашего полка уходит к месту выполнения боевой задачи. При этом очень важны, во-первых, ваша самодисциплина, во-вторых, товарищество и чувство локтя», — обратился к мобилизованным глава региона.

«Я хочу вам пожелать выполнения боевого задания и обязательного возвращения домой живыми и здоровыми. Вас ждут семьи и друзья, родные и близкие, все мы, ваши земляки, вас ждем. Успехов вам, ребята!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всем пензенцам, призванным в рамках частичной мобилизации, выдаются вещмешки с дополнительной экипировкой, включая спальные мешки, термобелье, коврики-пенки, перчатки, защитные очки, аптечку и другие вещи.

Дополнительное обеспечение мобилизованных осуществляется по распоряжению губернатора Олега Мельниченко.