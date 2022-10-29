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Из Пензенской области в подшефный Пологовский район доставлена очередная партия гуманитарной помощи

13:21 | 29.10.2022 | Общество

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Пенза, 29 октября 2022. PenzaNews. Очередная партия гуманитарной помощи доставлена из Пензенской области в подшефный Пологовский район Запорожской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале правительства региона в минувшую пятницу, 28 октября.

Из Пензенской области в подшефный Пологовский район доставлена очередная партия гуманитарной помощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Продукты питания, предметы гигиены, антисептики, тепловые пушки, электрогенераторы, бензопилы, перфораторы — вот далеко не полный перечень того, что передали пензенцы жителям Пологовского района. Общий вес груза составил более 26 тонн», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что благодаря шефской помощи, которую оказывает Пензенская область, открылись после ремонта школы в Пологах, Розовке и Токмаке.

«Пензенские специалисты также помогают восстанавливать систему ЖКХ и дорожную инфраструктуру», — добавляется в сообщении.

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