Олег Мельниченко поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником Общество

Пенза, 30 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

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«Сегодня четкая работа вашей отрасли является необходимым условием дальнейшего динамичного развития промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, укрепления стратегических связей с другими регионами страны», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

«В Сурском крае многое делается для повышения эффективности вашей деятельности — Пензенская область по праву входит в пятерку лучших субъектов Российской Федерации по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Значительные меры предпринимаются для обновления пассажирского транспорта. Так, в настоящее время в рамках инвестиционного бюджетного кредита объявлен конкурс на поставку 90 троллейбусов. А в перспективных планах — полное обновление троллейбусного парка. Уверен, что совместными усилиями мы сумеем вывести отрасль на новый уровень созидательных свершений, повысить ее вклад в укрепление социально-экономического потенциала региона», — отметил Олег Мельниченко.

Он пожелал работникам транспорта крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.